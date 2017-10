Fr 13.10.2017 | 07:05 | Interviews

- "Schäuble wurde immer als verlässlicher Akteur angesehen"

Seit 2009 ist der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble der oberste deutsche Kassenwart. In Kürze legt er sein Amt nieder, um Bundestagspräsident zu werden. Der Grünen-Politiker Gerhard Schick hat Schäuble in den vergangenen zehn Jahren kritisch begleitet. Im Inforadio hob er vor allem hervor, dass man sich auf Schäubles Wort verlassen könne. "Aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ihm in den letzten acht Jahren nicht gelungen ist, aus der europäischen Finanzkrise herauszukommen".