- Experte: "Eurowings kann sich deutlich vergrößern"

Der Verkauf von Teilen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin an die Lufthansa ist beschlossene Sache. Am Mittag werde der Kaufvertrag notariell besiegelt, sagte Lufthansa-Chef Spohr in Berlin. Lufthansa will voraussichtlich 81 Flugzeuge übernehmen und 3.000 Mitarbeiter neu einstellen. Air Berlin-Mitarbeiter müssten sich zwar neu bewerben, bekämen aber ihre Dienstzeiten bei Air Berlin anerkannt, würden also nicht als Neueinsteiger anfangen.