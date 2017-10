- Fall Amri: Pazderski sieht politische Versäumnisse

Der Berliner Senat hat am Donnerstag den Abschlussbericht des Sonderermittlers zum Fall des Attentäters Anis Amri vorgelegt. Viele darin aufgelistete Versäumnisse waren schon bekannt: Amri hätte lange vor dem Anschlag festgenommen werden können, wenn die Behörden korrekt und effizient gearbeitet hätten. Berlins AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sieht in dem Bericht allerdings nur einen Teil der Aspekte: Im Fall Amri habe nicht nur polizeiliches, sondern auch "erhebliches politisches Versagen" eine Rolle gespielt.

Die Festnahme des islamistischen Attentäters Anis Amri vor seinem Terroranschlag scheiterte einem Sonderermittler zufolge mehrfach an Fehlern verschiedener Polizeibehörden bundesweit.

Zu diesem Ergebnis kommt der Abschlussbericht von Bruno Jost, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Der vom Berliner Senat eingesetzte Sonderermittler kritisierte sowohl die Berliner Kriminalpolizei, aber auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch die schlechte Zusammenarbeit der Behörden in ganz Deutschland rügte er. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) forderte gleichzeitig einen Untersuchungsausschuss des Bundestags zu dem Terroranschlag.