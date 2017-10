Bild: dpa

Do 12.10.2017 | 10:05 | Interviews

- Lufthansa übernimmt große Teile von Air Berlin

Der Verkauf von Teilen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin an die Lufthansa ist beschlossene Sache. Am Mittag werde der Kaufvertrag notariell besiegelt, sagte Lufthansa-Chef Spohr in Berlin. Lufthansa will voraussichtlich 81 Flugzeuge übernehmen und 3.000 Mitarbeiter neu einstellen.

Air Berlin - die nach Lufthansa bisher zweitgrößte deutsche Fluglinie - hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Der Flugbetrieb seitdem war nur durch einen Kredit des Bundes über 150 Millionen Euro gesichert. Die Geschäftsführung hatte drei Wochen lang exklusiv mit dem deutschen Marktführer Lufthansa sowie mit dem britischen Billigflieger Easyjet über den Verkauf von Teilen des hoch verschuldeten Unternehmens verhandelt. Fraglich war zuletzt, ob auch eine Einigung mit Easyjet gelingt.

Ab Ende Oktober nicht mehr unter eigener Flugnummer

Generell wird Air Berlin voraussichtlich ab Ende Oktober nicht mehr unter eigener Flugnummer fliegen, wie es in einem Brief der Firmenleitung an die Mitarbeiter vom Montag hieß. Der insolventen Gesellschaft sei ein eigenwirtschaftlicher Verkehr unter dem Airline-Code AB "nach gegenwärtigem Erkenntnisstand spätestens ab dem 28. Oktober nicht mehr möglich". Tickets für spätere Flüge verlieren ihre Gültigkeit. Der Flugverkehr der nicht insolventen Töchter Niki und LG Walter soll weitergeführt werden.