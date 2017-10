Bild: imago stock&people/Horst Galuschka

Do 12.10.2017 | 07:05 | Interviews

- Air Berlin: Eine Rechnung mit vielen Unbekannten

Am heutigen Donnerstag enden die Verkaufsverhandlungen der insolventen Air Berlin mit Lufthansa und Easyjet. Ob und was genau darüber an die Öffentlichkeit dringen wird, ist noch unklar. Prof. Dr. Justus Haucap ist Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Universität Düsseldorf - wie groß schätzt er die Gefahr ein, dass unter der Zerschlagung der Airline der Wettbewerb im Luftverkehr leiden wird? Hier lesen Sie auch, was aus Ihren gebuchten Tickets wird - und wie lange die Airline noch Flüge durchführt.



Es ist ein Abschied auf Raten: An diesem Sonntag fliegt Air Berlin zum letzten Mal über den Atlantik. New York, Miami und alle anderen Langstrecken-Ziele fallen dann weg. Zwei Wochen später verschwindet der Name Air Berlin ganz vom Flugplan - nach fast vier Jahrzehnten. Die Konzerntöchter Niki und LGW haben dann vielleicht einen neuen Besitzer, die Entscheidung im wochenlangen Flugzeug-Poker fällt möglicherweise an diesem Donnerstag. Einige Folgen sind schon absehbar.