- "Man muss die Leute aus dem Elend rausholen!"

Seit Mittwoch zeigt die Berliner Polizei höhere Präsenz im Großen Tiergarten. Die Zahl der wilden Camps von Obdachlosen hat stark zugenommen, sie pöbeln Parkbesucher an, bedrohen sie sogar. Und da das nicht nur im Tiergarten vorkommt, will Innensenator Geisel (SPD) eine Task Force zusammentrommeln. GEBEWO-Geschäftsführer Robert Veltmann arbeitet seit Jahren mit Wohnungslosen. "Nachhauseschicken, da wo es möglich und sinnvoll ist, Ja! Aber bei anderen müssen wir mit Integrationsmaßnahmen ran", fordert er im Inforadio.

Zuspruch erhielt von Dassel am Mittwochmorgen dagegen vom Berliner CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger. Er forderte im Inforadio, dass der Senat hart durchgreifen müsse. Berlin brauche keinen weiteren Kriminalitäts-Schwerpunkt. Die Ausländerbehörde müsse schnell feststellen, welche der Personen als EU-Bürger hier Aufenthaltsrecht genießen und welche nicht. Um erstere müssten sich Sozialarbeiter kümmern, die anderen sollten rasch abgeschoben werden, so Dregger.

In der Debatte um campierende Obdachlose in Berliner Parks hat sich der Stadtbezirk Neukölln Medienberichten zufolge für einen Alleingang entschieden. Illegale Camper etwa aus Rumänien und Bulgarien würden auf freiwilliger Basis mit Bussen in ihre Heimatländer zurückgebracht, berichtet die "Berliner Zeitung" (Mittwoch). Die Kosten dafür übernehme der Bezirk in Absprache mit dem Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.



Die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, Franziska Giffey (SPD), betonte gegenüber der "Berliner Zeitung", dass die Rückreise von Obdachlosen aus Südosteuropa immer freiwillig nach Beratungsgesprächen von Sozialarbeitern der Caritas mit den Betroffenen erfolge. Oft seien die Menschen zum Betteln nach Berlin gekommen. Generell dürfen sich EU-Bürger innerhalb der EU frei bewegen und in jedem Mitgliedsstaat wirtschaftlich betätigen.