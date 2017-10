- Rätselraten um die Unabhängigkeitserklärung

Keine offizielle Unabhängigkeitserklärung - aber die klare Forderung nach Unabhängigkeit: Kataloniens Regierungschef Puigdemont hinterließ nach seiner Rede viele Beobachter ratlos, so auch den spanischen Regierungschef Rajoy, der endlich Klarheit fordert. "Wir sind noch nicht unabhängig. Puigdemont braucht noch Raum für Vermittlungen. Das ist ein interessanter politischer Kunstgriff", findet Marie Kapretz, Leiterin der katalanischen Vertretung in Deutschland. Jetzt müsse verhandelt werden. Potentielle Vermittler seien immerhin Barack Obama und Kofi Annan, erklärt Kapretz.

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat am Dienstagabend eine Erklärung zur Unabhängigkeit von Spanien unterzeichnet - diese dann aber sofort wieder ausgesetzt. In seiner Rede vor dem Parlament in Barcelona rief er zum Dialog mit der Zentralregierung in Madrid auf.



Die Regionalregierung bezeichnete die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung am Mittwoch als "symbolischen Akt", die spanische Regierung verlangte eine Klarstellung, ob die Unabhängigkeit erklärt worden sei oder nicht. Nachfolgend die zentralen Passagen der Erklärung: