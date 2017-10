- Dregger: "Polizeikontrollen reichen nicht aus"

Die Berliner Polizei soll ab Mittwoch stärker im Tiergarten kontrollieren. Der Grund sind Beschwerden über Drogenhandel, Prostitution und zum Teil aggressive Obdachlose. Der stellvertretende Berliner CDU-Chef Dregger begrüßte die Kontollen im Inforadio zwar grundsätzlich, fügte aber hinzu: "Der Innensenator [Geisel, SPD] muss dafür sorgen, dass alle betroffenen Personen durch die Ausländerbehörde überprüft werden und geklärt wird, ob sie ein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben."

Für die Ausländer, die als EU-Staatsangehörige wie Polen ein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, gilt: "Da müssen wir uns kümmern und die notwendigen Maßnahmen ergreifen." Unter anderem müsse die Obdachlosenhilfe ausgedehnt werden.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht der Tiergarten nicht zuletzt durch einen brutalen Mord vor einem Monat. Nur wenige Meter vom Bahnhof Zoo im Herzen West-Berlins zum Rand des Tiergartens erinnern daran nasse Blumensträuße und ein Zettel am Weg: "Hier wurde am Freitag, den 8.9.17, meine über alles geliebte Frau Susanne gefunden", steht auf einem eingeschweißten Blatt Papier mit dem Foto einer lächelnden Frau. "40 gemeinsame und glückliche Jahre - mal eben so ausgelöscht".

Der mutmaßliche Mörder der 60-jährigen Susanne F., ein junger Mann aus Russland, wurde inzwischen gefasst und sitzt im Gefängnis. Der Tiergarten, einer der größten Parks Berlins, steht seitdem wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Zu viele Kriminelle, Dealer, Obdachlose aus Osteuropa und junge, männliche Prostituierte würden sich dort herumtreiben, so die Vorwürfe von Parkbesuchern. Der Grünen-Bezirksbürgermeister von Mitte klagte, die Lage sei außer Kontrolle geraten, das Ordnungsamt sei völlig überfordert, Polizeieinsätze hätten nichts gebracht.