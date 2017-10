Bild: Marco Ugarte/AP/dpa

Mi 11.10.2017

- Nafta: Jetzt geht`s ans Eingemachte

Am Mittwoch werden die Nafta-Verhandlungen in Washington fortgesetzt. Das Abkommen sollte ja nach dem Willen von US-Präsident Trump neu verhandelt werden. Jetzt geht es bei den Gesprächen so langsam ans Eingemachte. Die Leiterin der Naumann-Stiftung in Mexiko, Birgit Lamm, erklärte im Inforadio, worum es den Mexikaner geht: "Sie wollen den Zugang zu den anderen Märkten erhalten". Vorteil der mexikanischen Delegation sei, dass sich die beiden Verhandlungsführer seit über 20 Jahren mit dem Thema beschäftigten. Die Unterhändler der USA seien eigentlich auch Befürworter des Freihandels - "aber sie haben eben jetzt von Trump einen anderen politischen Auftrag".



US-Präsident Donald Trump hat das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) als ungerecht gegenüber den Vereinigten Staaten kritisiert. Von diesem Mittwoch an wird der Vertrag mit Kanada und Mexiko neu verhandelt. Die wichtigsten Konfliktfelder:

Die Knackpunkte bei den Nafta-Verhandlungen Handelsdefizit US-Präsident Trump ist vor allem das Außenhandelsdefizit mit Mexiko ein Dorn im Auge. Die Vereinigten Staaten kaufen deutlich mehr Waren im südlichen Nachbarland als umgekehrt. Zuletzt lag der Fehlbetrag bei rund 64 Milliarden Dollar. Im Handel mit Kanada beträgt das Handelsdefizit rund elf Milliarden Dollar. Allerdings: Das Außenhandeldefizit gegenüber China liegt bei stolzen 347 Milliarden Dollar.

Streitschlichtung Kommt es zwischen den Nafta-Partnern zum Streit, beispielsweise über Dumpingpreise, entscheidet eine mit Vertretern beider Seiten besetzte Kommission. Trump will das bilaterale Streitschlichtungsverfahren nach Kapitel 19 abschaffen und die Kompetenz auf die nationalen Gerichte übertragen. Für Kanada wäre das ein «Deal-Breaker», also ein Grund, die Verhandlungen abzubrechen.

Zölle Trump hat damit gedroht, Importe aus Mexiko mit einer Sondersteuer von 20 Prozent zu belegen. Damit soll es für US-Unternehmen unattraktiv gemacht werden, ihre Produktion in das Nachbarland zu verlegen. Holzimporte aus Kanada hat die US-Regierung bereits mit einer Strafsteuer in Höhe von 20 Prozent belegt. Die mexikanische Regierung hat angekündigt, Zölle nicht hinzunehmen.

Online-Handel Die USA wollen den Zollfreibetrag für Online-Einkäufe deutlich anheben. Derzeit belegt Kanada in den USA erworbene Waren ab einem Wert von 20 Dollar mit einem Zoll, Mexiko ab einem Wert von 50 Dollar. In den Vereinigten Staaten liegt der Freibetrag bei 800 Dollar. Kanada befürchtet bei einer Lockerung schwere Einbußen für seinen Einzelhandel.

Arbeitsrecht und Umweltschutz Die USA wollen durchsetzen, dass die Vorschriften für Arbeits- und Umweltschutz in Mexiko angehoben werden. Das würde die Produktion in Mexiko verteuern und den Standort für US-Firmen weniger attraktiv machen.



