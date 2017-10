- Sind Deutschlands Schriftsteller zu zahm?

Die Frankfurter Buchmesse ist mit regelmäßig rund 7.000 Ausstellern die weltweit größte

Veranstaltung ihrer Art.



2016 fanden rund 278.000 Besucher den Weg in die Messestadt am Main. Hauptadressaten sind Verleger, Autoren, Buchhändler und Agenten.



Die Buchmesse in ihrer heutigen Form existiert seit 1949. Insgesamt blickt Frankfurt auf eine mehr als 500-jährige Tradition als Umschlagplatz für Literatur zurück.



Im Zeitalter der Aufklärung musste die Stadt ihre führende Rolle an Leipzig abtreten. Erst durch die deutsche Teilung gewann Frankfurt wieder an Bedeutung. Heute findet die Leipziger Buchmesse im Frühjahr, die Frankfurter Buchmesse im Herbst statt.



Erster thematischer Schwerpunkt: Mitte der 1970er Jahre.



Seit 1988 präsentiert sich jedes Jahr ein Gastland oder eine Gastregion, die auf der Buchmesse ihre literarische Produktion, begleitet von einem kulturellen Rahmenprogramm, vorstellen. In diesem Jahr ist Frankreich der Ehrengast.



Es folgen:



Georgien (2018),

Norwegen (2019) und

Kanada (2020).



Während der Messe werden zahlreiche Preise verliehen, darunter der Deutsche Jugendliteraturpreis. Den Höhe- und zugleich Schlusspunkt bildet die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche.



Preisträgerin ist in diesem Jahr die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood (77).



Am Montagabend war Robert Menasse (63) für seinen Roman "Die Hauptstadt" (Suhrkamp) mit dem Deutschen Buchpreis 2017 ausgezeichnet worden.



Quelle: KNA