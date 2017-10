Bild: Ralf Hirschberger/dpa

- "Xavier wird uns lange beschäftigen"

Wohl noch lange werden wir mit den Folgen des schweren Sturms zu kämpfen haben, der vergangene Woche über unsere Region hinweggezogen ist. Auch in den Gärten rund um Potsdam hat der Sturm schwer gewütet. "Allein im Park Sanssouci beklagen wir einen Totalverlust von 100 Bäumen, in allen 14 Parks zusammen sind mehr als 200 Bäume umgefallen", bilanziert Michael Rhode, Gartendirektor der "Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg". Der Schaden in den Gärten umfasst mindestens 500.000 Euro, so Rohde.