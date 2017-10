Bild: imago stock&people/Florian Gaertner/photothek.net

Di 10.10.2017 | 12:25 | Interviews

- Foto des Opfers führte zum Täter

Der Schritt war ungewöhnlich - aber auch äußerst erfolgreich. Fahnder des BKA haben mit dem Foto eines Opfers von Kindesmissbrauch den Täter ermittelt, und das innerhalb von wenigen Stunden. Das Bild des 4-jährigen Mädchens lief am Abend in allen wichtigen TV-Nachrichtensendungen mit der Bitte um Hinweise auf die Identität des Opfers. Wenige Stunden später konnte ein dringend verdächtiger Mann gefasst werden. Veröffentlicht hatte er Bilder des Kindes im "Darknet" - einem nur schwer zugänglichen Bereich des Internets. Fragen zur Fahndung an den Reporter Volker Siefert (hr).

Mehr zum Thema hessenschau.de - Missbrauchtes Mädchen identifiziert Nur Stunden nach einer öffentlichen Fahndung mit Fotos eines missbrauchten kleinen Mädchens haben die Ermittler Opfer und einen Tatverdächtigen identifiziert. Jetzt ist klar: Der mutmaßliche Sextäter stammt aus dem persönlichen Umfeld des Kindes.

Der Mann stamme aus dem persönlichen Umfeld des vierjährigen Kindes und sei "kein Unbekannter der Familie" gewesen, sagte der Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT), Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Nähere Angaben zu dem Festgenommenen aus dem Landkreis Wesermarsch wollen die Ermittler nicht machen. Die ZIT gehört zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.



Ermittler befürchteten weitere Taten

Ein Amtsrichter hatte zugelassen, die Bilder des Opfers zu veröffentlichen. Abgewogen wurde dabei der Schutz der Identität des Kindes - aber zugleich auch der Schutz vor weiterem Missbrauch, das sich das Kind noch in der Gewalt seines mutmaßlichen Peinigers befand. Die Mutter hatte ihre kleine Tochter erkannt und gab den entscheidenden Tipp. Der 24-Jährige dringend Tatverdächtige stammt aus der Nähe von Bremen und ist der Lebensgefährte der Frau. Noch am Abend kam es zur Festnahme und zur Hausdurchsuchung, bei dem technisches Gerät sichergestellt wurde. Noch am Dienstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.