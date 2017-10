Di 10.10.2017 | 10:05 | Interviews

- Von A bis Z alles auf einer Karte

Die elektronische Krankenversicherungskarte ist bislang vor allem dazu da, der Praxis nachzuweisen, bei welcher Kasse man versichert ist. Die AOK will nun selbst tätig werden und startet u.a. in Berlin ein Pilotprojekt Dessen Leiter bei der AOK, Christian Klose, erklärte im Inforadio, was geplant ist: ein Gesundheitsportal, mit dem Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken miteinander vernetzt werden.



Dabei entscheiden die Patienten selbst, welche Daten von ihnen weitergeleitet werden. Der Datenschutz soll gewährleistet sein, indem die Daten nicht in einer zentralen Cloud gespeichert werden, sondern dezentral. Wie das konkret funktionieren soll? Die entsprechenden Unterlagen sind in einem Portal für den Patienten oder die Patientin einsehbar, wo sie diese "ganz souverän einsehen und dann digital oder analog entscheiden können, wem die Daten zur Verfügung gestellt werden sollen". Die Teilnahme soll freiwillig sein, sodass man bei Nicht-Interesse keinen Widerspruch einlegen muss. Es gehe um eine "aktive Teilnahme", so Klose. Daten werden vor Ort gespeichert Doch wie soll die Sicherheit dieser sensiblen Daten garantiert werden? Dazu sei mit wissenschaftlicher Begleitung ein entsprechendes Konzept erarbeitet worden. Unter anderm sei keine "zentrale Gesundheits-Cloud" entwickelt worden, sondern ein dezentraler Ansatz: "Die Daten bleiben dort, wo sie erhoben wurden - nämlich bei den Krankenhäusern oder Ärzten. Dort sind sie am sichersten, dort werden sie sowieso geschützt. Sie werden lediglich miteinander vernetzt, sodass der Abruf über entsprechend verschlüsselte Leitungen erfolgt, aber die Daten in der Tat nicht zentral gehostet werden, sondern immer in dem geschützten Bereich der Anbieter verbleibt."