- Wohnraum: Senat nimmt Bund in die Pflicht

Offiziell hat das Wintersemester bereits begonnen, am kommenden Montag (16.10.) beginnen die Vorlesungen an den Berliner Universitäten. Das drängenste Problem insbesondere der Neu-Studenten dürfte in diesem Jahr die Wohnungsfrage sein. Die Wohnungsknappheit wird immer gravierender: Eine Studie des IW Köln zeigt, dass die Mietpreise für Durchschnittsstudenten nirgendwo so stark gestiegen sind wie in Berlin. Hier finden Sie Hintergründe sowie alle Interviews und Beiträge zum Thema.