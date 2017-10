- Fall Steudtner: Dagdelem fordert "harte Maßnahmen"

Der in der Türkei inhaftierte Menschenrechtler Peter Steudtner ist freiberuflicher Dokumentarfotograf und Filmemacher. Er wurde 1971 geboren und lebt mit seiner Partnerin und zwei Kindern in Berlin. 2008 gründete er mit einem Kollegen die Foto-Kooperative Panphotos. Sie ist auf Dokumentationen und Reportagen in Foto, Film und Multimedia sowie fotopädagogische Bildungsprojekte spezialisiert - unter anderem für Schüler aus Deutschland und Mosambik, Steudtners Wahlheimat.



Steudtner ist seit Jahrzehnten in der Friedensarbeit engagiert. Er arbeitet als Trainer für gewaltfreie Konfliktaustragung für verschiedene Nichtregierungsorganisationen. Dazu gehört auch die Beratung und Fortbildung von Fachkräften und Organisationen unter anderem im Rahmen des Programmes "Ziviler Friedensdienst" in Ländern wie Nepal, Kenia, Mosambik sowie Palästina und Israel.

In der Türkei, wo er wegen angeblicher Unterstützung von Terroristen in Haft kam, war er als Referent in einem von einer internationalen Entwicklungsorganisation unterstützten Weiterbildungsseminar für Menschenrechtler. Am Sonntag wurde bekannt, dass die Staatsanwalt Anklage gegen ihn erhoben hat. Das geforderte Strafmaß soll laut Medienberichten 15 Jahre betragen. (Quelle: dpa)