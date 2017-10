Bild: imago/Simone Kuhlmey

Sa 07.10.2017 | Interviews

- Nach dem Sturm: Berliner Bäume im Stress

440.000 Straßenbäume gibt es in Berlin - wieviele von Sturmschäden betroffen sind, wird man erst in den kommenden Wochen wissen, aber es werden wohl hunderte sein. Doch nicht erst "Xavier" hat den Berliner Bäumen zugesetzt, sie stehen schon seit zwei Jahren "unter Stress". Der Grund: die lange Trockenheit. In diesem Sommer gab es zwar reichlich Regen, aber es dauert lange, bis sich Bäume erholen und ihre Speicher auffüllen. Über die gestressten Bäume in der Hauptstadt sprechen wir mit dem Biologen Manfred Forstreuter von der Freien Universität Berlin.