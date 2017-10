Bild: rbb/Anke Burmeister

- Spot an: Berlin leuchtet!

Am Freitagabend hat in Berlin das diesjährige "Festival of Lights" begonnen - im Rahmen der Veranstaltung "Berlin leuchtet", die noch bis Mitte Oktober geht. Neben dem Brandenburger Tor und der "Goldelse" werden auch das Konzerthaus und das im Bau befindliche Stadtschloss leuchtend inszeniert. Was macht den Zauber einer strahlenden Stadt aus? Das fragen wir Andreas Boehlke, er ist der Initiator des Lichter-Festivals.