ARD-Korrespondent Jan Pallokat reist in dieser Woche durch Polen, um ein möglichst vielfältiges Bild der Szene von PiS-Unterstützern zu zeichnen. Denn PiS bietet vielen ganz unterschiedlichen Protest-Bürgern ein Zuhause: Neo-Nationalisten genauso wie Menschen, die Sozialpolitik und Umverteilung erwarten, Menschen, die eine "Invasion“ muslimischer Einwanderer fürchten wie tiefgläubige Katholiken, Kommunisten-Hasser in Städten ebenso wie Menschen aus der Provinz. Die Unterstützung für PiS ist trotz der Kritik im In- wie Ausland stabil, keine politische Kraft in Polen verfügt über eine so starke Wählerbasis.