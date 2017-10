Am Donnerstag fegte Sturmtief Xavier über Deutschland hinweg - vielerorts wurden schwere Schäden gemeldet. Für die Betroffenen beginnt am Tag danach oft der Ärger mit der Versicherung: Wer zahlt wofür? "Für Schäden am Auto ist die Teilkasko zuständig, bei Schäden am Hausrat die Hausratversicherung, bei Hausschäden die Wohngebäudeversicherung", erklärt Erk Schaarschmidt von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Für Bahnreisende gebe es bei Verspätungen Teilerstattungen, bei Ausfällen eine Kompletterstattung.