Fr 06.10.2017 | 09:25 | Interviews

- Zeiss-Großplanetarium feiert Geburtstag

Am Wochenende feiert das Zeiss-Großplanetarium in Berlin sein 30-jähriges Bestehen. Es wurde am 9. Oktober 1987, zur 750-Jahr-Feier-Berlins, eröffnet und gehörte damals zu den weltweit modernsten Planetarien. Nach und nach wurde das Interesse an dem "Wissenschaftstheater" geringer, doch vor einigen Jahren weckte der neue Direktor das Planetarium aus dem Dornröschenschlaf: Tim Florian Horn, seit 2013 an der Spitze des Hauses. "Unsere Moderatoren gehen sehr individuell auf unsere Gäste ein", erklärt er sich den Erfolg. Er will aus dem Haus wieder stärker ein Wissenschaftstheater machen.