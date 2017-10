- Nobelpreis für "bahnbrechenden" Kampf gegen Atomwaffen

ICAN wurde 2007 bei der Konferenz des Atomwaffensperrvertrags in Wien von der IPPNW – Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges und anderen Organisationen ins Leben gerufen und in zwölf Ländern gestartet. 2011 hatte die Kampagne 200 Mitgliedsorganisationen in 60 Ländern, 2014 gründete sich auch in Deutschland ein Zweigverein.

ICAN will der globalen Öffentlichkeit die Gefahr, die 27.000 aus dem Kalten Krieg verbliebene Atomwaffen darstellen, ins Bewusstsein rufen, die Abschaffung in die öffentliche Diskussion bringen und Druck auf Regierungen ausüben. Zu den weiteren Zielen der Kampagne gehört die Vernetzung von Organisationen, die weltweit für die Abschaffung von Atomwaffen arbeiten. ICAN arbeitet darauf hin, eine möglichst breite Basis von Partnern aufzubauen, von Gewerkschaften über religiöse und humanitäre Institutionen bis hin zu Umweltschutzorganisationen.

Zu prominenten Unterstützern der Kampagne gehören der Dalai Lama, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, die Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und Jody Williams, Jazzpianist Herbie Hancock und Cricketspieler Ian Chappell.



Quelle. wikipedia.de/icanw.de