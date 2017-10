Bild: imago/Jürgen Heinrich

Fr 06.10.2017 | 06:25 | Interviews

- Jamaika: Welche Erwartungen hat die Junge Union?

Die Junge Union kommt ab Freitag in Dresden zu ihrem Deutschlandtag zusammen. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll dort am Samstag eine Rede halten. Wir fragen JU-Chef Paul Ziemiak: Was erwarten die jungen Christdemokraten von diesem Bündnis? Und welche Gründe sehen sie für das schlechte Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl?