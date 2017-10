Bild: AGOEV

- Literatur-Nobelpreis geht an Kazuo Ishiguro

Der britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro erhält den diesjährigen Literatur-Nobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Der in Japan geborene 62-Jährige ist vor allem für seinen Roman "Was vom Tage übrig blieb" bekannt. Inforadio-Literaturexpertin Ute Büsing bezeichnete die Entscheidung der Akademie als "Riesen-Überraschung": Ishiguro habe keiner auf der Rechnung gehabt.

Der britisch-japanische Schriftsteller Kazuo Ishiguro bekommt den diesjährigen Literaturnobelpreis. Der 62-Jährige wird für "seine Romane von starker emotionaler Kraft" ausgezeichnet, wie die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekanntgab. In seinen Werken habe Ishiguro die "Abgründe unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt" bloßgelegt, hieß es.

Bekanntestes Werk: "Was vom Tage übrig blieb"

Ishiguro, geboren am 8. November 1954 im japanischen Nagasaki, kam im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie nach Großbritannien. Heute lebt er mit seiner Familie in London. Seine ersten beiden Romane befassen sich mit den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die japanische Gesellschaft.



Zu Ishiguros bekanntesten Werken zählt "Was vom Tage übrig blieb". Der 1989 erschienene Roman wurde 1993 unter dem gleichen Titel mit Anthony Hopkins und Emma Thompson in den Hauptrollen verfilmt.

Audio Donnerstag, 05. Oktober 2017 - Nobelpreis für Kazuo Ishiguro Aus Stockholm berichtet Carsten Schmiester.

In "Alles, was wir geben mussten" setzte sich der Schriftsteller 2005 mit dem Thema Organspende und der Debatte über menschliche Klone auseinander. Neben weiteren Romanen verfasste Ishiguro Kurzgeschichten sowie Drehbücher für Film und Fernsehen. Mit der Entscheidung überrascht die Jury erneut. Im vergangenen Jahr hatte sie den Rockmusiker Bob Dylan für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition ausgezeichnet. Der Literaturnobelpreis ist in diesem Jahr mit neun Millionen Schwedischen Kronen dotiert (etwa 940.000 Euro). Die Summe wurde vor kurzem um eine Million Schwedische Kronen erhöht.

Hüter des Literatur-Nobelpreises - Wissenswertes über die Akademie Es ist eine verschwiegene Truppe, die jedes Jahr im Oktober einen Literaten zum Nobelpreisträger kürt. Selbst der Tag, an dem der Name des Schriftstellers oder der Schriftstellerin genannt wird, bleibt bis kurz davor geheim. An diesem Donnerstag ist es nun soweit. Wissenswertes rund um Auszeichnung und Auszeichnende in sieben Punkten: NOBELS ERBE Wie alle Nobelpreise hat auch der für Literatur seinen Ursprung im Testament des Dynamit-Erfinders Alfred Nobel. Darin legt er fest, dass derjenige geehrt werden soll, der in der Literatur im jeweiligen Jahr «das Ausgezeichnetste in idealer Richtung» hervorgebracht hat. Vergeben wird der Preis von der Schwedischen Akademie, überreicht an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, von Schwedens König Carl XVI. Gustaf in Stockholm.

DIE AKADEMIE Als König Gustav III. die Schwedische Akademie 1786 gründete, sollte sie eigentlich 20 Mitglieder haben. Doch "die Achtzehn" klang schöner, fand der Monarch. Die Aufgabe, über den Nobelpreisträger zu entscheiden, bekam die Akademie durch Nobels Testament 1896.

DIE 18 - sind in diesem Jahr nur 17 Traditionell entscheiden also 18 Männer und Frauen über den Preis. Es sind Schriftsteller, Historiker, Literaturwissenschaftler und Sprachforscher. In diesem Jahr allerdings ist ein Sitz der Akademie unbesetzt: Stuhl Nr. 9. Der Schriftsteller Torgny Lindgren, der diesen zuletzt innehatte, starb im März.

VERSCHWIEGENE UND PLAPPERMÄULER Früher drang schon mal der Name eines Preisträgers zu Journalisten durch. Heute gilt die Schwedische Akademie als höchst verschwiegen. Sie hütet das Geheimnis wie ihren Augapfel. Über die Diskussionen bekommt man im Vorfeld nichts mit. Nominierungen bleiben 50 Jahre lang geheim.

QUALITÄT UND POPKULTUR Darüber wurde im vergangenen Jahr viel diskutiert, als mit Bob Dylan kein klassischer Schriftsteller den Preis bekam. Arbeitet die Akademie an einer Erweiterung des Literaturbegriffs? Zuvor hatte man die Achtzehn mit Popkultur kaum beeindrucken können. Ob klassisch oder modern, eines haben die Entscheidungen gemein: Die Preisträger haben ein Werk geschaffen, nicht nur ein paar Bücher oder Gedichte veröffentlicht.

MORAL UND PROPORZ Dass auch sie bei der Auswahl des Nobelpreisträgers eine Rolle spielen, wird immer wieder zurückgewiesen. Trotzdem spekulieren viele, dass nach Preisträgern aus Nordamerika, Asien und Europa in den vergangenen fünf Jahren jetzt mal ein Afrikaner oder Südamerikaner dran wäre.

ÜBERRASCHUNGEN Nichts liebt die Jury mehr, als einen Preisträger aus dem Hut zu zaubern, den zuvor niemand auf dem Zettel hatte. Die ewigen Kandidaten, die wie der Japaner Haruki Murakami ("Kafka am Strand") Jahr für Jahr die Listen der großen Wettbüros anführen, sehen deshalb nur wenige am Ende auch wirklich vorn.