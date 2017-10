Bild: imago/ZUMA Press

Do 05.10.2017 | 07:25 | Interviews

- AIDS-Hilfe: "Wesentlicher Schritt gegen HIV-Neuansteckungen"

Seit Anfang Oktober gibt es in Deutschland einen Modellversuch für ein Aids-Medikament. In ausgewählten Apotheken ist ein Generikum erhältlich - viel günstiger als die bisheirge Pille "Truvada". Ein wichtiger Schritt, um Menschen einen Schutz an die Hand zu geben, die bisher aus verschiedenen Gründen den Schutz mit Kondomen nicht nutzten, meint Holger Wicht von der Deutschen Aids-Hilfe.

Könnte die Verschreibung von präventiv wirkenden Tabletten sexuelles Risikoverhalten wie ungeschützten Sex mit wechselnden Partnern verstärken? Was bedeutet das Medikament für die herkömmliche Aids-Prävention?

Hier gibt es das "Prep"-Medikament: Witzleben Apotheke

Apotheke in der Axel-Springer-Passage

Der Vorteil einer kontrollierten Abgabe auf Rezept: Bislang haben sich die Menschen die Pillen entweder auf dem Schwarzmarkt besorgt, oder online im Ausland. Das macht die notwendige medizinische Kontrolle und Beleitung so gut wie unmöglich. Denn es gibt eine wichtige Voraussetzung: der Patient muss HIV-negativ sein. Wer bereits mit dem Aids-Virus infiziert ist und trotzdem weiter Truvada nimmt, erhöht das Risiko von Resistenzen gegen andere HIV-Medikamente. Wichtig zu wissen ist auch, dass Truvada nicht vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Wer sich etwa mit Tripper oder Syphilis infiziert, muss dagegen Antibiotika nehmen. Hier stellt sich die Frage nach Wechselwirkungen. Bei der Einnahme von Truvada können mittelfristig außerdem Nebenwirkungen wie Nierenschäden oder ein Rückgang der Knochendichte auftreten.