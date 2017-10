Bild: imago/Seeliger

Do 05.10.2017 | 07:25 | Interviews

- Wie geht es weiter mit Katalonien?

Das katalanische Parlament wird voraussichtlich am Montag zusammentreten, um die Unabhängigkeit von Spanien auszurufen. Darauf hätten sich die Sprecher der katalanischen Koalitionsparteien am Mittwoch in Barcelona geeinigt, berichteten die Zeitung "La Vanguardia" und andere Medien am Mittwoch. Gibt es noch Lösungsmöglichkeiten in dem Streit? Fagen dazu an Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Ausschusses der Regionen der Europäischen Union.