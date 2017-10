- "Wenn der Regen aufhört, kommt der Wind"

Der Sturm, der am Donnerstag über Berlin und Brandenburg hinwegzieht, hat zu ersten Schäden geführt. Am Landwehrkanal in Charlottenburg mussten 20 Feuerwehrmänner einen umgestürzten Baum aus dem Wasser ziehen. Der Schiffsverkehr wurde auf der Höhe Salzufer gesperrt. Wegen des Unwetters bleibt die IGA geschlossen, Zoo und Tierpark schließen um 14.00 Uhr. Meteorologe Frank Abel erläutert, wann die Kernzeit des Sturms erwartet wird und wie gefährlich es werden kann.