- Yahoo: Beckedahl kritisiert mangelnde rechtliche Möglichkeiten

Der gigantische Hackerangriff auf den US-Internetanbieter Yahoo im Jahr 2013 war noch wesentlich größer als bislang bekannt. Von der Cyberattacke betroffen waren alle drei Milliarden Nutzerkonten, wie der US-Telekommunikationskonzern Verizon am Dienstag mitteilte. Dietmar Ringel sprach mit dem Chefredakteur von netzpolitik.org, Markus Beckedahl, über die Konsequenzen des Datenlecks vor allem für Verbraucher.

Beckedahl machte am Mittwoch im rbb-Inforadio darauf aufmerksam, dass es nach Datendiebstählen für Betroffene kaum Möglichkeiten gebe, um gegen Unternehmen wie Yahoo vorzugehen. Hier sei der Gesetzgeber gefragt, Sammelklagen von Verbrauchern auf den Weg zu bringen, so Beckedahl.

Im jetzigen Fall seien die Passwörter zwar nicht unverschlüsselt abgelegt worden, aber mit einer so schlechten Verschlüsselung, dass die Nutzerdaten von 3 Milliarden Yahoo-Kunden im Umlauf seien. Kunden, die ihre Passwörter seit dem Hackerangriff 2013 nicht verändert haben, könnten noch heute Opfer von Datenmissbrauch werden - zum Beispiel, indem die Daten auf anderen Plattformen genutzt würden. Auch der Identitätsdiebstahl sei mit den Yahoo-Nutzerdaten weiterhin möglich: "Die Kombination Name, Geburtsdatum, womöglich noch Adresse, wenn man die angegeben hat, reicht aus, um in Ihrem Namen und auf Ihre Kosten möglicherweise auch ganz viele Sachen zu bestellen."