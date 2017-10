Bild: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Mi 04.10.2017 | 07:25 | Interviews

- Was lernen die USA aus Las Vegas?

Unglaubliche 1000 Kugeln soll der Attentäter von Las Vegas abgeschossen haben, Tausende weitere hat er offenbar in seiner Hotelsuite gehortet, daneben 23 verschiedene Waffen. Der 64-jährige Amerikaner war ganz offensichtlich ein Waffennarr, und längst ist in den USA eine neue Debatte über ein schärferes Waffengesetz entbrannt. Wird diese Tat auf die Politik einen Einfluss haben oder nehmen müssen? Das fragen wir Josef Braml, USA-Experte an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.