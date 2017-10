- Preis für Sichtbarkeit von Biomolekülen

Der in Deutschland geborene Joachim Frank, der Schweizer Jacques Dubochet und der Brite Richard Henderson erhalten den diesjährigen Chemie-Nobelpreis. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Für welche wissenschaftliche Leistung die drei Forscher geehrt werden, erläutert Inforadio-Redakteur Thomas Prinzler.



Die Forscher werden mit dem Nobelpreis für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie zur hochauflösenden Strukturbestimmung von Biomolekülen in Lösungen geehrt.



Die Kryo-Elektronenmikroskopie vereinfacht und verbessert die Abbildung von Biomolekülen. Forscher können die Moleküle so mitten in der Bewegung einfrieren und Prozesse darstellen, die sie zuvor niemals gesehen haben. Diese Methode hat die Biochemie in eine neue Ära gebracht. Sie ist sowohl für das Verständnis der Chemie des Lebens als auch für die Entwicklung von Medikamenten entscheidend.



Der Deutsch-Amerikaner Frank wurde 1940 in Siegen geboren. Er forscht an der Columbia University in New York City. Hendron arbeitet im Labor für Molekularbiologie im englischen Cambridge, Dubochet an der Universität von Lausanne.