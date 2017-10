- Laur wünscht sich Musicals im Schillertheater

Sieben Jahre Warten haben am Dienstag ein Ende: Die noch nicht ganz fertig sanierte Berliner Staatsoper Unter den Linden feiert Wiedereröffnung - nur um dann ein paar Tage später wieder bis Dezember dicht zu machen. Denn, wie gesagt, ganz durch ist man mit der Sanierung noch nicht. Aber ein Zeichen setzt man am Dienstag. Ein Zeichen, dass man nach sieben Jahren Provisorium im Schillertheater wieder am angestammten Ort ist.