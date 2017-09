- Ein Beamtenpaar macht den Anfang

Seit 38 Jahren sind Bodo Mende (60) und Karl Kreile (59) ein Paar – jetzt können sie endlich aus ihrer eingetragenen Lebenspartnerschaft eine anerkannte Ehe machen. Und nicht nur das: die beiden Beamtenn werden am Sonntag um 9:30 Uhr die ersten Berliner sein, die diesen Schritt vollziehen. Mit welchen Gefühlen die beiden das Standesamt im Schöneberger Rathaus betreten werden, erzählen sie Oliver Rehlinger. Auf dieser Seite lesen Sie zudem, welche anderen Regelungen neben der "Ehe für alle" ab dem 1. Oktober gelten.



Schwule und lesbische Paare in Deutschland können von diesem Sonntag an heiraten. Mit der sogenannten Ehe für alle hat Deutschland als eines der letzten westeuropäischen Länder die volle rechtliche Gleichstellung Homosexueller und Heterosexueller im Eherecht ermöglicht. Zum 1. Oktober treten zudem weitere Änderungen in Kraft: strengere Regeln im Kampf gegen Hasskriminalität im Netz, neue Regeln für die Nutzung von Drohnen und eine Reform der Einlagensicherung privater Banken, was vor allem für Kommunen von Bedeutung ist. Ein Überblick zu den Änderungen: