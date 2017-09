- CDU: Es geht nicht um das "ob" - nur noch um das "wie"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat mit dem Vorschlag für einen Runden Tisch zur Zukunft des Flughafens Tegel auf den Volksentscheid vom Sonntag reagiert.



Unter Leitung einer neutralen Persönlichkeit sollen dort alle Fragen rund um eine mögliche Offenhaltung des Flughafens geprüft werden, sagte er am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Das Gremium werde nach dem Vorbild des Schlichtungsverfahrens beim umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 unabhängig und ergebnisoffen arbeiten können.

Müller sagte: "Die von mir angeführte Koalition ist weiterhin der Meinung, dass die Offenhaltung des Flughafens Tegel rechtlich mindestens schwierig bis unmöglich ist und darüber hinaus der falsche Weg für die Zukunft unserer Stadt." Aber: "Es wurde eine Richtung vorgegeben, mit der sich nun Regierung und Parlament auseinandersetzen müssen." Daher müsse es eine ernsthafte erneute Prüfung aller Möglichkeiten geben.

"Der Senat benennt eine anerkannte neutrale Persönlichkeit, die einen Prozess initiiert, in den alle notwendigen Akteure eingebunden werden", so Müller zum weiteren Vorgehen. Der Runde Tisch werde unabhängig, transparent und ergebnisoffen arbeiten können und mit den notwendigen Mitteln ausgestattet. Er solle Senat und Parlament Bericht erstatten.

Müller verwies auf das Wirken des damaligen Schlichters Heiner Geißler (1930-2017) beim umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21. Erst durch dessen Arbeit habe es eine Versachlichung der Debatte gegeben in einer aufgeheizten Diskussion. "Ich glaube, man kann sich diesen Prozess ansehen und daraus lernen", so Müller. Aus seiner Sicht sei es auch in Berlin ratsam, nach den emotionalen Debatten der letzten Wochen und Monate "einen anderen Weg" zu gehen. Wer als Schlichter benannt werden soll, gab Müller nicht bekannt. Dem Vernehmen nach soll das aber sehr bald passieren. (Quelle:dpa)