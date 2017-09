Bild: Maurizio Gambarini/dpa

Fr 29.09.2017 | 07:05 | Interviews

- Volksbühne: Wie geht es nun weiter?

Aus ihrem eigenen Haus vertrieben fühlen sich die Aktivisten von “Staub zu Glitzer“ von ihrem neuen Chef Chris Dercon. Der setze nur noch auf Kommerz und versinnbildliche damit den grundsätzlichen Gentrifizierungstrend in der Stadt. Nach sieben Tagen Volksbühnen-Besetzung war am Donnerstag Schluss, eine Handvoll Protestler musste von der Polizei aus dem Gebäude getragen werden. Einer, der in den vergangenen Tagen mit den Besetzern mitgefiebert hat, war Andrej Holm, Berlins ehemaliger Staatssekretär für Wohnen. Von ihm wollen wir wissen: was hat der Protest gebracht?