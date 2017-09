- Die Berliner SPD nach dem Wahldesaster

Der Senat benennt nun eine "anerkannte neutrale Persönlichkeit", die einen Prozess initiiert, in den alle notwendigen Akteure eingebunden werden, so Müller zum weiteren Vorgehen. Der Runde Tisch werde unabhängig, transparent und ergebnisoffen arbeiten können und mit den notwendigen Mitteln ausgestattet. Er solle Senat und Parlament Bericht erstatten.



Müller verwies auf das Wirken des damaligen Schlichters Heiner Geißler (1930-2017) beim umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21. Erst durch dessen Arbeit habe es eine Versachlichung der Debatte gegeben in einer aufgeheizten Diskussion. Wer als Schlichter benannt werden soll, gab Müller nicht bekannt. Dem Vernehmen nach soll das aber sehr bald passieren.



Müller betonte, dass Berlin eine neue Linie in Sachen Tegel nicht alleine beschließen könne. Daher wolle er mit den anderen Gesellschaftern - dem Land Brandenburg und dem Bund - so schnell wie möglich klären, ob sie ihre Haltung bezüglich der Tegel-Schließung geändert hätten. Es werde zeitnah eine gemeinsame Kabinettssitzung mit Brandenburg geben, zudem habe er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schriftlich um einen Gesprächstermin gebeten.



Müller kündigte weitere Schritte an. "Der Senat wird sich im Rahmen der Finanzplanung mit den Kosten auseinandersetzen, die zu berücksichtigen sind für eine dauerhafte Offenhaltung von Tegel und für den Lärmschutz", sagte er. "Die Justizverwaltung wird sich vorbereiten auf zu erwartende Klagen von Offenhaltungsgegnern und prüft Möglichkeiten für eine möglichst schnelle Schaffung von Rechtssicherheit."