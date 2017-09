- Tegel Thema im Parlament

Mehr als die Hälfte der Wähler in Berlin haben sich beim Volksbegehren Tegel dafür entschieden, dass der Senat nun doch an einer Offenhaltung des Flughafens TXL arbeiten soll. Eine herbe Niederlage für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), die in seinen Augen mehr mit Emotionen und BER-Frust zu tun hat, als mit Fakten. Dennoch muss er nun Gespräche mit den anderen Gesellschaftern, also dem Land Brandenburg und dem Bund, anstreben und wird das auch tun. Hoffnung macht er den Tegel-Befürwortern aber keine.