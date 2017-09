Do 28.09.2017 | 15:25 | Interviews

- Deep Space Gateway: Russland dockt an

Russland beteiligt sich an der Entwicklung einer Raumstation, die in der Nähe des Mondes platziert werden soll: "Deep Space Gateway" heißt das Projekt. Das wäre dann neben der ISS die zweite Raumstation, die Russland und die Nasa gemeinsam betreiben. Europas erfahrenster Raumfahrer Thomas Reiter sieht darin “ein wichtiges politisches Signal“. Die Mission diene der “Exploration der Menschen in unserem Sonnensystem“. “Deep Space Gateway“ könne in zwei bis drei Jahrzehnten bemannte Marsmissionen ermöglichen, erklärt Reiter.