- Jamaika im Bund - reine Utopie?

Die Partei nimmt offensiv Kurs auf die Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis: Sie hat bereits ein 14-köpfiges Verhandlungsteam benannt, dem neben den Spitzen von Partei und Fraktion auch der Jamaika-Skeptiker vom linken Flügel, Jürgen Trittin, angehört. Die Partei sendet jede Menge Kompromisssignale aus, gibt sich aber in zentralen Fragen hart: Die von der CSU geforderte Obergrenze etwa ist mit den Grünen nicht zu machen, betont Parteichefin Simone Peter.



Die Führung weiß, dass es am Ende in jedem Fall schwierig sein wird, die gesamte Partei für ein Jamaika-Bündnis zu gewinnen. Die Basis hat aber das letzte Wort - beim angekündigten Mitgliederentscheid. Zunächst muss aber am Samstag der Länderrat in Berlin grünes Licht für die Aufnahme der Sondierungen geben, was allerdings unproblematisch sein dürfte.