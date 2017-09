Die Lage der ältesten deutschen Partei ist schwierig - im Bund und in den Ländern. Der fulminante Start der Kandidatur des 100-Prozent-Vorsitzenden Schulz im März hatte die Sozialdemokraten in Siegesstimmung versetzt. Drei verlorene Landtagswahlen im Saarland, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein brachten jedoch Ernüchterung.

Seit der Wahl in Thüringen 2014 verbuchte die Partei bei Landtagswahlen teils zweistellige Verluste, lediglich in Rheinland-Pfalz gewann sie 2016 minimal dazu. Zuletzt büßte sie in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die Regierung ein. Derzeit ist die SPD an elf Landesregierungen beteiligt, in sieben stellt sie den Ministerpräsidenten.