Der Bundestagspräsident ist protokollarisch der zweite Mann im Staat - nach dem Bundespräsidenten. Er hat vor allem repräsentative Funktionen, kann aber großen Einfluss auf die Abläufe im Parlament nehmen.



In der Geschäftsordnung des Bundestages heißt es wörtlich: "Der Bundestagspräsident steht dem Bundestag vor und wahrt dessen Rechte. Er vertritt das Parlament nach außen, leitet die Plenarsitzungen und steht an der Spitze der Bundestagsverwaltung." "Verletzt ein Abgeordneter die parlamentarische Ordnung, kann ihm der Präsident eine Rüge oder einen Ordnungsruf erteilen, das Wort entziehen oder ihn bis zu 30 Sitzungstage von den Verhandlungen ausschließen."



In der Regel stellt die jeweils stärkste Fraktion den Bundestagspräsidenten, also derzeit die Union. Gewählt wird er aber von allen Abgeordneten - in der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags.