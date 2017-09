Bild: imago/Jürgen Heinrich

Mi 27.09.2017 | 15:45 | Interviews

- Mind the Gap: S-Bahnring wird löchrig

S-Bahnkunden, die täglich mit der Ringbahn zur Arbeit fahren, müssen ab Freitagfrüh deutlich mehr Zeit einplanen: Wegen Bauarbeiten wird die Strecke für etwa einen Monat zwischen Gesundbrunnen und Beusselstraße in beide Richtungen unterbrochen, in dieser Zeit fahren Ersatzbusse. Ab 7. Oktober sowie ab 21. Oktober wird die Sperrung dann sogar noch bis nach Westend ausgedehnt. S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz erklärt: "Wir stellen die baulichen Weichen für die neue S21 zum Hauptbahnhof, die jetzt entstehen wird." S-Bahnkunden rät er, anstatt des Bus-Ersatzverkehrs auf die U-Bahn auszuweichen - oder auf manchen Routen den Ring einfach in entgegengesetzter Richtung zu fahren.