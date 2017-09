Schwarz-Gelb-Grün: Das sind die Landesfarben von Jamaika und womöglich die Farben der künftigen Bundesregierung. Doch kann das funktionieren? In Schleswig-Holstein gibt es dieses Bündnis bereits - und es klappt ganz gut, wie Christopher Vogt, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Kieler Landtag, im Inforadio sagte. Allerdings sei auf Bundesebene vieles komplizierter, ihm fehle es derzeit noch an Phantasie, um sich eine Jamaika-Koalition in Berlin vorzustellen. Sein Rat an die Verhandlungspartner: "Vernünftig sondieren, verbal abrüsten und dann schauen, wo man zueinander kommt!"