Mi 27.09.2017 | 07:25 | Interviews

- SPD: Neustart mit altem Personal?

Der Schock bei den Sozialdemokraten sitzt tief: Bei der Bundestagswahl am Sonntag stürzten die Sozialdemokraten auf 20,5 Prozent der Stimmen ab. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel hält "einen Neustart in der Sozialdemokratie" für erforderlich - schon am Mittwoch soll Arbeitsministerin Andrea Nahles neue Fraktionschefin werden. "Einen echten Neuanfang stellt dieses Personaltableau nicht dar", meint allerdings der Politikwissenschaftler Uwe Jun im Inforadio.

Übersicht dpa/Christian Charisius Mittwoch, 27. September 2017 - Die SPD-Fraktion stellt sich neu auf Sie wird die neue SPD-Fraktion im Bundestag anführen: Andrea Nahles. Darauf hat sich die Fraktion am Mittag geeinigt. Nahles soll - im Tandem mit Parteichef Martin Schulz - die SPD zu alter Stärke zurückführen. Angriffslustig wollen die Sozialdemokraten im Bundestag auftreten - nicht nur der künftigen Bundesregierung gegenüber, sondern auch und vor allem gegenüber der zweitgrößten Oppositionspartei AfD. Wir fragen mit unseren heutigen Interviews: Wie kann der Neustart gelingen?