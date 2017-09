- Minister Baaske tritt überraschend zurück

Günter Baaske wurde 1957 in Bad Belzig geboren. Nach dem Abitur 1976 an der EOS "Geschwister Scholl“ in Belzig absolvierte er seinen Grundwehrdienst in der NVA. Danach nahm er 1978 ein Studium an der Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht“ in Potsdam auf, welches er 1982 als Diplomlehrer für Mathematik/Physik erfolgreich abschloss.

Von 1982 bis 1990 war Baaske Mathe- und Physiklehrer in Niemegk und an der Gehörlosenschule "Albert Gutzmann“ in Berlin. Nebenberuflich war er von 1989 bis 1999 als Manager der Band Keimzeit tätig. 1989 trat Baaske in die SPD ein. Von 1990 bis 2002 arbeitete er als Dezernent und Beigeordneter im Kreis Blezig bzw. nach der Kreisgebietsreform ab 1994 im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Baaske ist zum zweiten Mal verheiratet. Er hat aus erster Ehe drei Kinder und mit seiner zweiten Ehefrau ein weiteres Kind.



Baaske gilt als einer der einflussreichsten Politiker der SPD in Brandenburg. 2002 bis 2014 war er Arbeitsminister, seit 2004 ist er zudem Mitglied des Landtags.



Günter Baaskes Nachfolgerin wird die ehemalige Bildungsministerin von Schleswig Holstein, Britta Ernst (SPD). Ernst, die die Ehefrau von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz ist, habe sich der Fraktion am Dienstag bereits vorgestellt. Baaske bezeichnete Ernst aufgrund ihrer Erfahrung als gute Wahl für Brandenburg. Sein Landtagsmandat will Baaske nach Angaben aus dem Ministerium behalten.



Mit Material von wikipedia.de