Bild: rbb/Goltz

Di 26.09.2017 | 07:25 | Interviews

- Was sagt Danilo Lucas zum Wahlergebnis?

Neue Gesichter in die Politik! Das hatte sich Danilo Lucas aus Herzberg (Elster) vor der Bundestagswahl in gewünscht. In unserer Reihe "Das braucht Deutschland" spielte er deswegen mit dem Gedanken, die AfD zu wählen. Damit wäre er auch in seinem Wahlkreis nicht alleine gewesen: Auf 24,7 Prozent kam die AfD hier. Wir fragen Danilo Lucas, was er von dem Ergebnis hält.