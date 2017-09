Bild: Wolfgang Kumm/imago

26.09.2017

- Auf welche Reise gehen die Air-Berlin-Beschäftigten?

Die größten Teile von Air Berlin werden an die Lufthansa und an Easyjet gehen, die Gespräche laufen noch bis zum 12. Oktober. Erst danach werden wir erfahren, was nun wird aus der insolventen Airline mit ihren mehr als 8000 Mitarbeitern. Immerhin: Für 80 Prozent der Beschäftigten sieht die Fluglinie sehr gute Jobchancen. Das sind die neuesten Nachrichten, die am Montag aus dem Air Berlin-Aufsichtsrat nach außen drangen. Mit welchem Verhandlungsergebnis rechnet Matthias Machnig? Der SPD-Politiker ist Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.