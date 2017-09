Immer wieder hatten die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen und Wochen darauf hingewiesen, dass eine Offenhaltung des Flughafens Tegel nicht in Frage käme und juristisch gar nicht ginge. Was also jetzt, wo sich die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner beim Volksentscheid für eine Offenhaltung ausgesprochen haben? Kann der Senat das einfach ignorieren? Das fragen wir den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).