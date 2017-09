Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Mo 25.09.2017

- Die AfD und der Osten

In Sachsen ist die AfD stärkste Kraft geworden, mit hauchdünnem Vorsprung vor der CDU. In Brandenburg wie insgesamt im Osten lag sie in der Wählergunst auf Platz zwei. Jetzt geht die Suche los nach der Antwort: Wer im Osten hat die AfD gewählt - und warum? "Am deutlichsten hat die AfD von bisherigen Nichtwählern profitiert", erklärt infratest-dimap-Geschäftsführer Nico Siegel im Inforadio. Seinen Analysen zufolge ist der klassische AfD-Wähler im Osten "Arbeiter, häufig arbeitslos, eher Mann als Frau und mit mittlerer Schulbildung. Grundsätzlich ist die Anhängerschaft trotzdem sehr heterogen", so Siegel.