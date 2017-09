Bild: Christian Charisius/dpa

Mo 25.09.2017 | 15:05 | Interviews

- Woidke: "Sind besser aufgestellt als die Bundes-SPD"

Das war kein guter Sonntagabend für die Sozialdemokraten, auch und erst recht nicht für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Die AfD ist in seinem Land zweitstärkste Kraft geworden, hinter der CDU. SPD und Linke folgen mit einigem Abstand. Woidke sieht in der Bundes-SPD den Grund für das schwache Abschneiden: “Wir müssen auch in Brandenburg ein weiteres Erstarken der Rechtspopulisten bei der nächsten Landtagswahl in zwei Jahren verhindern, aber ich mache mir da keine so großen Sorgen. Wir sind hier besser aufgestellt als die Bundes-SPD.“