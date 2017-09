- Die Linke: Nichts Halbes und nichts Ganzes

Geboren 1963 in Berlin

Verheiratet seit 1994



nach dem Abschluss der Polytechnischen Oberschule vierjähriges Fachschulstudium zur Unterstufenlehrerin für Deutsch und Kunst.



1991 stellvertretende Landesvorsitzende der PDS in Berlin.



Von Dezember 1992 bis November 2001

Landesvorsitzende der Berliner PDS.



Oktober 2000 bis Oktober 2002

Als stellvertretende PDS-Vorsitzende



Mai 1990 Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Hellersdorf



1995 Direktmandat in Hellersdorf für das Berliner Abgeordnetenhaus.



1998 Mitglied des Bundestages für Wahlkreises Berlin-Mitte/Prenzlauer Berg



Oktober 2000 bis Oktober 2002

stellvertretende Vorsitzende der PDS-Fraktion.



2002 Bundestag-Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf



Seit 1998

Mitglied des Innenausschusses.



In der 16. Legislatur Obfrau für DIE LINKE im BND-Untersuchungsausschuss und

in der 17. Legislatur im Untersuchungsausschuss zur NSU-Nazi-Mordserie.