- AfD: "Wir werden die Regierung vor uns hertreiben"

Vize-Vorsitzende der Bundespartei und Europaparlamentarierin.



Gilt als erzkonservativ und meinungsstark.

Provoziert gern via Twitter oder Facebook. Löste mit umstrittenen Äußerungen zum Schusswaffeneinsatz an der deutschen Grenze 2016 einen Sturm der Entrüstung aus, stufte das später als "Fehler" ein.



Teilt sich den AfD-Landesvorsitz mit dem Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus, Georg Pazderski.



1971 in Lübeck geboren.



Nach der Lehre zur Bankkauffrau in Hamburg Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg und Lausanne.